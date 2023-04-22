筆下風雲：急欲訪華 有求中國

美國遏華無所不用其極早已不是新聞，奇就奇在一邊遏華，一邊又要求訪華，這究竟是甚麼道理？美國國務卿布林肯原定初春訪華，但美國突然藉「氣球事件」不斷炒作，訪華之行告吹。詎料美方死心不息，不僅布林肯急欲訪華，財政部長耶倫和商務部長雷蒙多亦多番表明訪華意願。

正所謂，無事不登三寶殿。美國高官之所以急欲到訪中國，當然是有求於中國。耶倫和雷蒙多主管金融經濟，目的顯而易見，無非希望中國不要再拋售美債、轉持黃金，最好是多買美債，幫助美國穩定財政危機。至於布林肯訪華肯定有更多迫切要求，單是中國國防部不接美國國防部電話，中美防長已經近5個月沒有通話，中方對美方很多訊息「已讀不回」，已教美國心急如焚，皆因美國很擔心中美軍方在台海擦槍走火。

其實，國與國的交往首重互信，美國言而無信，早就失去中國信任。君不見，拜登言必稱將中國視為競爭對手而非敵人，但所作所為充滿敵意，僅華府近日傳出，即將出台一條前所未見的行政命令，禁止美國企業投資中國經濟的重要領域，全面遏制中國科技和軍事發展，便再次令人感到何謂說一套、做一套。

既然中美博弈已到了你死我活的階段，相見爭如不見，雙方還有甚麼好談？布林肯動輒叫嚷「中國必須表現出跟美國保持接觸的意願」，這不是莫名其妙是甚麼？難道美國以為自己仍是數十年前的美國，所有國家皆要對其俯首帖耳不可？

現在是美國有求於中國、比中國有求於美國的地方多很多，甚至乎，中國斷絕跟美國接觸根本沒有甚麼損失，太陽還是如常升起，何況中國一直為兩國一旦脫鈎做好準備。這就是中國底氣比美國充足之故。