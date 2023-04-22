強詞有理：不吃回頭草

聯合國秘書長發言人早前宣稱，聯合國正同各方推動俄羅斯銀行回歸SWIFT系統，以確保俄烏黑海糧食出口協定的延續。人們好奇的是，聯合國與SWIFT風馬牛不相及，為何越俎代庖？說穿了，這大概又是美國的主意，只因老美下不了台，張不開嘴，只好由聯合國代勞。

當初美國將俄羅斯踢出SWIFT，自以為妙招，甚至被形容為金融核彈，到頭來才發現，這其實是笨得不能再笨的笨招，豈止是傷敵一千自損八百，簡直是自拆招牌自毀根基。俄國脫離SWIFT之後，經濟和金融並沒有崩潰，在盧布支付令之下，能源等商品出口照樣暢通無阻，連歐盟諸國也不得不乖乖兌換盧布。反而美國對俄無底線制裁引起各國警惕，令人認識到使用美元是一件十分危險的事情，因此紛紛遠離美元資產。美國財長耶倫也承認，美國對俄國和其他國家實施經濟制裁，可能危及美元的主導地位。有美國政客甚至警告，最多5年光景美元霸權就會不保，到時美國想再制裁別國也沒有能力。

這不是危言聳聽，現實就是如此。美國濫用金融霸權，動輒揮舞制裁大棒，甚至隨便凍結別國資產，各國為了自保，必然加速去美元化，包括減持美債、減少以美元作為貿易結算貨幣、降低外匯儲備中的美元比例。例如中國已連續6個月減持美債，目前持倉規模處於13年新低，而且勢必還會繼續減持。畢竟美國已將中國視為最大敵人，不擇手段遏制打壓，中國沒有任何理由繼續持有大量美債。

全球去美元化如火如荼，老美當然也知道危機將至，所以最近故意利用聯合國放出風聲，有意推動俄羅斯重回SWIFT。但俄羅斯是否願意吃回頭草，則是另一回事。既然離開美元照樣可以過好日子，為何一定要重回SWIFT？既然用其他貨幣也可以進行貿易，為何一定要受美元霸權操控？吃一塹，長一智，經歷過慘痛教訓的俄羅斯，絕對不會再上美國圈套。

俄羅斯作為去美元化的先驅，其成功經驗必然被其他國家倣效。巴西總統盧拉質問「為甚麼所有國家均要用美元結算？為甚麼不能是人民幣或其他貨幣成為國際結算貨幣？」其實代表了許多國家的聲音。美國濫用金融霸權，不僅迫使俄羅斯走向新的金融道路，而且激發各國去美元化，這絕對是華盛頓始料不及，現在後悔已經太遲。