政情：梁福元牽牛耕田玩復古 冀新生代悟出粒粒皆辛苦

香港農業雖已式微，但前日係廿四節氣嘅「穀雨」，十八鄉鄉事委員會前主席梁福元就趁住呢個「穀得雨而生」嘅日子，落田耕種，仲將有關過程上載社交平台添。然而農業機械化嘅今日，但見佢身邊嘅農友仍然用牛隻犁田喎，莫非潮流興復古？

加強親子務農體驗

梁福元話近年唔少好友帶同子女到訪，赤腳踏入泥濘田內插秧及割禾，為咗加強體驗傳統耕作模式，咁就要出動牛隻啦。儘管使用犁田機，效率無疑係高得多，但佢認為務必要令新生代理解到昔日先輩務農嘅方式，繼而再同現今嘅農業科技比較，方凸顯人類智慧之進步，明白盤中飧得來不易，更加珍惜每粒米飯。