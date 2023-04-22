政情：梁福元牽牛耕田玩復古 冀新生代悟出粒粒皆辛苦
香港農業雖已式微，但前日係廿四節氣嘅「穀雨」，十八鄉鄉事委員會前主席梁福元就趁住呢個「穀得雨而生」嘅日子，落田耕種，仲將有關過程上載社交平台添。然而農業機械化嘅今日，但見佢身邊嘅農友仍然用牛隻犁田喎，莫非潮流興復古？
加強親子務農體驗
梁福元話近年唔少好友帶同子女到訪，赤腳踏入泥濘田內插秧及割禾，為咗加強體驗傳統耕作模式，咁就要出動牛隻啦。儘管使用犁田機，效率無疑係高得多，但佢認為務必要令新生代理解到昔日先輩務農嘅方式，繼而再同現今嘅農業科技比較，方凸顯人類智慧之進步，明白盤中飧得來不易，更加珍惜每粒米飯。
時屆「穀雨」，梁福元話代表已進入種植稻米嘅最佳日子，同埋意味春天快將完結。雖然漫長嘅炎夏快將來臨，但佢期待半年之後，兩款元朗大棠絲苗米進入收成期，約莫中秋前後就可以打穀曬穀。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230422-0422_00176_403/政情：梁福元牽牛耕田玩復古--冀新生代悟出粒粒皆辛苦
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：