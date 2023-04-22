詐騙洗錢逾1285萬 34人被捕

【本報訊】將軍澳區執法人員，於今年4月9日至20日，展開代號「迅威」的打擊詐騙及洗黑錢行動，在全港多處拘捕23男11女共34人（18至64歲），包括23名本地男子、9名本地女子、一名內地女子及一名持香港身份證的尼泊爾籍女子，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。

被捕人士涉及28宗投資、求職、網購及網上情緣騙案，騙款超過1,285萬元。大部分疑犯為傀儡銀行戶口持有人，他們因看了網上求職廣告，而提供個人資料及銀行戶口資料給詐騙集團，從而獲取數百至數千元報酬。而詐騙集團其後利用該批戶口用作收取騙款及「洗黑錢」。所有被捕人士其後獲准保釋候查，須於6月中旬向執法部門報到。

初步調查顯示，詐騙集團利用同一戶口進行多宗詐騙案，當中一名疑犯共涉及7宗案件。被捕人士包括無業人士、建築工人、清潔工人、文員及學生等。在28宗案件中，最大一宗損失為電話騙案，涉款454萬元。行動中，人員檢獲9部手機、一部電腦、一批銀行文件及銀行卡等。將軍澳執法部門於今年首季，接獲1,135宗刑事案件，超過半數的605宗為屬於科技及詐騙案件，較去年同期增加259宗，升幅達七成五，最多為網購騙案，其次為電話騙案，而網上情緣騙案及投資騙案較少，但涉及的金額則較大。