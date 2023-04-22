澳門消息：涉不法賭博被控83罪 德晉前主席陳榮煉判囚14年

【本報綜合報道】澳門德晉集團前主席、藝人安以軒的丈夫陳榮煉，去年11月涉嫌在內地實施開設賭場犯罪行為，被澳門當局拘捕。陳榮煉被控涉不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共83項罪名，昨日在澳門初級法院宣判，判處14年徒刑。

賺15億元不法利益 案情指，陳榮煉操控及利用德晉貴賓會，在六大博企內以較高碼佣吸引賭客「賭底面」。在2014年4月至2020年2月，總轉碼數約349億澳門元，至少賺取約15億澳門元的不法利益，導致政府損失5.7億多澳門元博彩稅收。

他還涉嫌經營電投、清洗黑錢。陳又被控一項黑社會競合犯罪集團罪；賭底面涉及39項「在許可地方內不法經營賭博罪」；33項相當巨額詐騙、8項相當巨額詐騙罪未遂；一項不法經營賭博罪；及一項有加重情節的清洗黑錢罪。