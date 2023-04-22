走犯案 頂包男再被拒保

控誤導警務人員 ５˙25再訊 西九龍裁判法院本月10日發生「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候還押期間，與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。涉案的姓林男子被控誤導警務人員，他於4月13日案件首度提堂時申請保釋被拒。至昨他再於西九龍法院作擔保覆核。裁判官聽罷陳詞後，拒絕被告保釋外出，被告放棄每8天覆核保釋權利，須於5月25日再應訊。

24歲被告林景浩，報稱無業。他在本案中，被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警務人員，即警員52067何素強。林在另一宗案件中，被控一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他在4月9日在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子，這宗案件會在4月24日再提訊。

越柙犯亦同日提訊 至於「掉包」事件中的販毒男，37歲陳樹華，報稱售貨員。他已被落案起訴一項誤導警務人員罪及一項從合法羈押逃離罪。控罪指，他於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，與24歲男子林景浩交換身份，以誤導警務人員何素強。被告另外被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員52498陳偉鴻合法羈押下的人，從該警員的合法羈押逃脫。案件同樣於5月25日再提訊。案件編號：WKCC 1572/2023