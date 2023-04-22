冰毒藏熱成型機 海洛英扮咖啡粉 機場5日揭兩毒案 檢貨值7750萬

【本報訊】機場5日內兩揭毒案，檢獲冰毒及海洛英共值7,750萬元。香港海關人員早前根據情報，經分析及調查後，鎖定一件由墨西哥抵港、並轉運往澳洲的空運貨物，內有一部重約340公斤的熱成型機。海關機場科人員遂於本周日（16日）凌晨查驗該件貨物，發現貨物的資料欠詳盡，其產品說明書及發票均欠奉、裝箱資料亦相對簡單及粗疏。關員上網查看產品型號，惟沒有發現相關資訊。機器雖然全新，但沒有發泡膠及紙皮箱等基本包裝，僅用膠紙包封。

冰毒擬轉運澳洲 海洛英供應東九 此外，關員發現機器沒有牌子，僅由不同牌子的零件組裝而成，情況非常可疑。隨後，關員以X光車輛檢查系統檢驗機器，發現影像有異，機器下半部分為極厚的金屬組件，惟影像顏色截然不同，即代表由不同的物質組成。因此，關員拆開組件作進一步檢查，在拆開多層的鐵板及鋁板後，搜獲約45公斤懷疑冰毒，估計約值2,850萬元，案件轉交海關毒品調查科跟進。

另海關機場科人員，於本周四（20日）查驗一批抵港空運貨物，發現3箱咖啡粉有可疑，其實際重量與報稱的重量不符，遂開箱作仔細檢查，結果檢獲53公斤懷疑海洛英，市值約4,900萬元，拘捕一名提貨的36歲外籍貨車男司機。海關毒品調查科跟進案件，本周四晚在九龍城監控遞送行動，拘捕一39歲外籍漢，他為貨物入口公司負責人。

關員經跟進調查後，鎖定一名收貨人，本周五於觀塘再進行監控遞送行動，在一工廠大廈內拘捕一名報稱無業的21歲本地男子，他涉嫌租用一個新單位作販毒用途。海關相信行動已打擊一個剛冒起的販毒集團，並堵截該批毒品流入市面。

據悉，由於咖啡粉的包裝其中一邊有被剪開再縫合的痕迹，而一般咖啡粉會密封防潮，咖啡粉的重量相差高達一成五，兩個疑點引起關員注意而作出查驗。海關相信該批毒品主要供應東九龍區，背後有黑幫操控。此外，海關拘捕一名43歲貨車司機，他涉嫌負責把毒品由九龍城運往觀塘。咖啡的包裝雖然屬於東南亞國家，由於是以集運方式運港，其來源有待進一步調查。