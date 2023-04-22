越線撼速遞車欲逃 酒駕男墮橋就逮

【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛白色客貨車，沿九龍城太子道西天橋往觀塘方向行駛，當駛至近侯王道對開，車輛懷疑失控越過對面行車線。適時，一輛往旺角方向行駛的速遞公司客貨車駛至，姓陳（57歲）男司機見狀，慌忙扭右軚閃避，惟兩車距離太近，白色客貨車仍撞及速遞客貨車左車身。速遞客貨車捱撞後停在兩條行車線中間，而白色客貨車則餘勢未盡，逆線衝前約30米後，停於往旺角方向的行車線上車頭損毀。

速遞公司客貨車左邊車身毀爛，陳男沒有受傷，他隨即落車，查看白色客貨車上是否有人受傷，惟發現車內空無一人。陳男四處尋找，發現一名男子倒臥約5米下的落斜橋面，遂慌忙報案求助。執法人員接報到場，證實該男子是白色客貨車司機，他清醒及身有酒氣，接受酒精呼氣測試後錄得64微克讀數，超出法例標準近兩倍。

人員經初步調查後，相信有人於意外後自知曾經飲酒，企圖攀越欄杆逃離現場，惟失足墮橋受傷，該名男子其後由救護車送院治理。人員其後以涉嫌危險駕駛、酒後駕駛及交通意外後不顧而去，拘捕該名姓尹（27歲）白色客貨車司機。