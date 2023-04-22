醫健：醫健寶庫：「視力殺手」黃斑病：你了解多少？

黃斑是視網膜的重要部分，負責中央視力。老年黃斑病變、糖尿病黃斑水腫和黃斑裂孔是最常見的黃斑疾病，可對患者視力和生活質素構成嚴重影響。

老年黃斑病變（AMD）由黃斑破裂引起，一般影響50歲以上人士，但近年有國際研究發現吸煙、不良飲食習慣、暴露於紫外線及家族遺傳，都可能讓老年黃斑病變年輕化，患者中心視力影像會模糊或呈波浪形、甚至變色，對面部識別造成一定困難。

老年黃斑病變分乾性和濕性。乾性黃斑病變指黃斑的感光細胞逐漸分解，讓黃斑組織變薄，導致黃色沉積物堆積，形成「玻璃疣」，進一步損害黃斑。濕性黃斑病變是由於異常血管在黃斑下方增生，引致液體和血液滲漏到黃斑中，導致視力迅速喪失。

糖尿病黃斑水腫（DME）可能是由於體內長期血糖過高或其他糖尿病併發症（如高血壓和高血脂）引起，導致黃斑腫脹和液體積聚，使視力模糊或扭曲。

黃斑裂孔指黃斑中出現裂口，可由老化或外傷引起。症狀包括視力下降、中心視力扭曲或模糊、及視野出現黑點或盲點，嚴重的更會導致視力永久喪失，患者必須接受手術。

除手術以外，黃斑疾病還有其他管理及治療方法，如抗血管內皮生長因子（anti-VEGF）藥物，能阻斷新增血管生長；而光動力療法使用激光破壞異常血管，兩者皆可有效治療濕性黃斑病變；激光治療可減少黃斑腫脹，從而紓緩糖尿病黃斑水腫。服用營養補充劑如抗氧化維生素和鋅則可減緩乾性黃斑病變惡化。此外，改變生活方式如戒煙和避免紫外線照射，亦有助控制黃斑疾病。

大家亦應根據個人風險因素和整體健康狀況，每年或每半年安排一次眼科檢查。適當管理糖尿病或其他慢性疾病，也有助限制黃斑疾病對視力的影響。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院 眼科學系臨床助理教授馮兆基