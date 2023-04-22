趙家賢稱怕損聲譽 身不由己辦初選

趙家賢

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，昨繼續在西九龍法院受審。民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢續作供。庭上揭露，趙曾聲稱是考慮為免個人聲譽受損等因素，身不由己才承辦初選。趙承認知道為控方作證或會獲額外減刑，但否認為了獲得較低刑期，而將自己參與程度說到最低。

拒認淡化參與程度博減刑 庭上展示趙家賢的無損權益口供。口供中趙提到初選正式舉行前，已知初選有機會犯法，但如果未完成選舉就退出，不但不符合支持民主陣營市民的期望，更會對他本人聲譽及民動發展上有反效果，形容當時他「身不由己」繼續承辦初選。趙昨在庭上補充，不少初選參選者是大律師，加上葉劉淑儀、湯家驊及戴耀廷亦認為初選不違法，因此即使心裏有疑問和顧慮，他亦知道「唔好做好過做，唔做唔掂就無任何風險」，但仍沒有即時退出初選計劃。

趙接受何桂藍代表大律師盤問時指，何桂藍曾在初選協調會議中表示，立法會將變成抗爭陣地，用以「破局」，要將制度「推到盡」。大律師質疑，為了獲得較輕刑期，趙在審訊過程中，一直嘗試將自己的參與說到最低，同時間誇大別人的參與程度，另貶低何桂藍，把她說成有偏見的記者。趙否認上述說法。辯方續說，趙將自己塑造成政治上取態溫和的人。趙此時突然怒氣沖沖，反稱這是事實，不是塑造或包裝。案件編號：HCCC 69/2022