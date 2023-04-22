3月通脹1.7% 較前兩月放緩

【本報訊】上月通脹稍放緩，政府統計處昨日公布，上月整體消費物價指數按年上升1.7%；較今年1月及2月合計的2.1%平均升幅，低0.4個百分點。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，基本通脹率亦為1.7%，同低於今年1月份及2月份合計的2.1%平均升幅。

主因基本食品價跌 統計處提到，若將3月的按年升幅與1月及2月合計的平均升幅作比較，便可抵銷農曆新年於兩年間不同時候出現而令價格波動的影響，並指消費物價按年升幅放緩主要是由於基本食品價格下跌。

3月綜合消費物價指數中，電力、燃氣及水的物價升幅最高，按年升19.9%；其次為煙酒，增18.7%；衣履亦升6.3%；外出用膳及外賣則增4.5%。不過，基本食品、耐用物品的消費物價按年下挫2.8%，同為跌幅最高的類別，住屋亦跌0.2%。

港府表示，去年由疫情導致的供應干擾造成的高比較基數下，基本食品價格轉為按年下跌。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格進一步明顯上升；展望本地成本壓力或會隨着經濟情況改善而增加，同時外圍價格壓力在一段時間內料會維持顯著。通脹壓力整體上可能會逐漸上升，但短期內應會保持溫和。

另外，政府統計處訪問約560間大機構的高級管理人員後指，有25%受訪者預期第二季的業務狀況較上一季為佳，較今年第一季的相應比例（19%）為高，尤其在住宿及膳食服務業；但專業及商用服務業受訪者的看法較淡，只有15%的行業受訪者認為第二季業務會較首季佳；反而有19%認為業務會較差。