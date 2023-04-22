流感致死4日17宗 9成未打針患慢性病

【本報訊】疫後流感復發，在本月16日至19日，僅4日已有29宗嚴重流感個案，當中有17宗死亡個案。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨表示，嚴重及死亡個案中，有九成患者無接種流感疫苗，及患有慢性疾病，相關該數字與疫情前相近，建議優先接種群組人士接種流感疫苗。

林緯遜表示，新冠疫情期間，受惠於防疫措施，流感個案確實較少；但現時數字若與疫情前對比，兩者其實相若。目前大部分嚴重及死亡個案發生在較年長人士，當中九成患者並未接種流感疫苗，而且患有慢性疾病，不論長者或是小童，相關數字亦與過去相近，「但唔代表可以放鬆」。

他續指，流感以呼吸道感染為主，不過嚴重時會引起併發症，例如細菌性肺炎、急性中風、心肌梗塞等，從而增加死亡率。雖然接種流感疫苗未必能百分百避免死亡，但他強調能減低死亡率。

倡50至64歲列優先接種 他強調，50至64歲群組同樣值得關注，已涉及19宗嚴重及5宗死亡個案。他認為，該群組應列入疫苗優先接種群組，並指孕婦、醫護人員、院舍職員，以及與豬隻相關的職業，亦應優先接種。問到因流感入院的0至5歲幼童增加，他表示目前個案確實多，但認為入院受多個因素影響，建議家長及早帶幼兒看醫生。