屹立兩世紀 阿公岩村擬改建1500伙公營屋

【本報訊】城中百年古村阿公岩村擬被收地清拆，重建成公營房屋項目。據最新區議會文件顯示，為增加公營房屋供應，港府將位於阿公岩村的一幅土地改作公營房屋發展。土木工程拓展署已為該幅用地做技術評估，預料可興建約1,500個單位，比原先預計的600伙大增逾倍，第一期最快於2032年落成。

第一期最快2032年落成 港府早前於立法會文件中表明，阿公岩村的部分土地現正處於工程可行性研究階段，預計將會建約600個單位，而納入研究的土地面積共一公頃。但最新區議會文件顯示，擬議公營房屋發展用地面積約2.41公頃，比原定研究範圍大逾倍，建屋量亦隨之增加，預計可容納4,050人。

另外，該用地會提供休憩及兒童遊樂設施、綠化空間、供社會福利、幼稚園、零售設施及泊車位等。第一期最快於2032年落成，第二期則於2037年落成。

最新文件又指，就上述公營房屋發展，土拓署建議把有關用地改劃為「住宅（甲類）6」地帶；並擬引用《收回土地條例》及其他適用條例，以收回土地作公營房屋發展及相關設施工程。香港開埠初期，阿公岩村已有約200人口居住。上世紀80年代當局興建東區走廊，才有不少村民搬離村落，古村至今已有近200年歷史。