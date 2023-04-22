懲教學院結業會操 4優秀學員獲嘉許

【本報訊】懲教署昨日在香港懲教學院舉行學員結業會操，社區參與助更生委員會主席徐莉主持結業儀式，檢閱24名懲教主任和63名二級懲教助理。懲教署為針對思想激進及涉暴力行為的在囚人士，近年推出不少計劃，建立他們的價值觀及國民身份認同，為拓展他們日後的在職機會，更提供大灣區的工作。

徐莉在致詞時讚揚懲教人員不遺餘力確保羈管環境安全穩妥，優化更生計劃及加強社區教育工作。她指，近年大量思想激進及有暴力行為的人士被羈押，懲教署採取防患未然的策略，及早靈活調配資源，並加強監管及情報收集，成功防止監獄成為反中亂港基地。

助在囚青年大灣區搵工 為配合他們的更生需要，該署推行「沿途有『理』」更生計劃，幫助他們逐步擺脫激進思想及暴力行為。該署還推行「『招』『職』創未來」計劃，為青少年在囚及更生人士提供更多就業機會，包括在大灣區工作。過去一年亦推出不少新服務，包括增設多用途家庭及更生服務中心。懲教署亦通過「更生先鋒計劃」下多元化的活動，向青少年灌輸正確的價值觀及提升他們愛護家國的意識，培養他們成為有責任感及奉公守法的公民。

在今屆會操中，「院長盾」由懲教主任余德好獲得，「金笛獎」則分別由3名二級懲教助理包括曾輝映、李皓文和黃向賢獲得，表揚他們在入職訓練中的優秀表現。