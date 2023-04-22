25歲男染猴痘 與確診漢有密切接觸

【本報訊】繼前日公布的一宗猴痘確診個案後，該男患者的密切接觸者昨日同樣證實確診，涉及一名25歲男子，上月尾至本月初曾訪南韓及台灣。衞生防護中心將其列作輸入個案，並已將前日公布的個案，改列為與輸入個案有關的猴痘確診個案。由去年9月起，本港共錄得3宗猴痘輸入個案及一宗與輸入個案有關的猴痘確診個案。

中心表示，昨日公布的個案涉及一名過往健康良好的25歲男病人，他沒有接種猴痘疫苗。他於本月上旬開始出現肌肉痛及皮疹，並於本月15日向私家醫生求診，當時的初步診斷為水痘。他為前日猴痘確診個案的密切接觸者，昨日已被列作懷疑輸入個案，並安排入住瑪嘉烈醫院做進一步檢測。中心的公共衞生化驗服務處昨日確認該病人的樣本測試結果帶有猴痘病毒；病人現時情況穩定。

曾到訪南韓台灣 根據病人提供的資料，他近期曾到訪受猴痘影響地區，包括曾於3月26日至4月5日期間到訪南韓及台灣。他於潛伏期內的高風險接觸仍在調查中。中心正安排病人的兩名同住家人在醫院進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，他們暫時沒有出現病徵。流行病學調查仍在進行中。