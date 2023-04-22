生產力局3研發成果奪愛迪生獎

【本報訊】科技日新月異，便利人類的工作和生活。香港生產力促進局昨日宣布，3項自家研發成果勇奪2023年「愛迪生獎」（Edison Awards）一銀兩銅佳績，成為今屆獲獎最多的香港科研機構。而獲獎的3項科技，分別為「通過工業元宇宙優化生產線性能」、「運用邊緣人工智能及傳感器融合的智能隧道表面檢測系統」及「塑造智能醫藥產業：中醫藥產業產品多樣化形狀和包裝尺寸的新型包裝系統與方法」。

包括智能隧道表面檢測系統 生產力局表示，此次為局方首次奪得此頂級國際獎項，而3項獲獎研發各有不同的應用及重要性。例如應用於T2主幹路和茶果嶺隧道工程項目的「智能隧道表面檢測系統」，為香港首台搭載人工智能處理技術的隧道施工巡檢航拍機，能夠把隧道結構檢查工作全面升級至智能化及數據化，讓工程師及檢查監督在現場進行智能安全巡檢，而檢測過程中亦毋須設置工作平台，減少檢測時間及空間，檢測完成後系統更會自動整合成數碼報告，把整個隧道檢測程序數碼化。

生產力局總裁畢堅文表示，對在全球近400項技術或產品參與角逐下脫穎而出，發明能揚威海外，感到十分榮幸獲得愛迪生獎，生產力局將積極推動新型工業化，運用科技為傳統行業創優增值，是次獲獎的3項技術均為合作夥伴帶來創新的智能方案，大大提升生產力與效益，加強行業競爭力。