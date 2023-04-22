接駁無記錄後備電纜 低級人為錯誤致短路

【本報訊】港燈日前承認有工程人員變電站維修時，駁錯後備電纜引發短路，促成港島大停電。能源諮詢委員會及工程師學會均指事件屬於低級人為錯誤，認為不應根據協議獎勵港燈，相信港府反而會處罰港燈。

促港燈改善檢查程序 港燈前晚表示，工程人員停電當晚於屬骨幹輸電系統之一的數碼港變電站進行維修保養工程，意外將一條後備電纜通電，引致電路短路及電壓瞬降，並觸動系統自動保護機制斷電。該公司透露，該電纜一直接駁至輸電系統，但維持不通電狀態，現場亦無標示該電纜，工程人員使用的電路資料亦無記錄該電纜。

能源諮詢委員會主席郭振華昨日在電台節目表示，停電事故起因是低級人為錯誤，認為毋須按照《管制計劃協議》獎賞港燈復電快，反而當局會要求港燈負責並處罰，他估計當局仍需看整體調查報告才決定處罰內容。郭提到，協議有需要設立最低的恢復供電時間，因本港停電超過兩個小時，對醫療、緊急服務及金融系統都會受嚴重衝擊，應限制於一小時內解決停電。

工程師學會電機分部代表勞偉籌於另一節目稱，事故情況罕見，認為後備電纜不應該無記錄，而工程人員在現場維修，亦不應純粹依賴記錄，需要了解當時實際情況，檢查電阻是否足夠才通電，並建議港燈重新檢視後備電纜的記錄及改善檢查程序。

郭振華