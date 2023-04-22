港島停電 賞罰機制太寬鬆 利潤應回饋於民

港島周三凌晨大規模停電48分鐘，發生逾百宗升降機困人及警鐘鳴響。港燈初步調查發現事件與人為失誤有關。環境及生態局指不滿意港燈的表現，又指會檢討現行與兩電的《管制計劃協議》，暫時未知港燈於是次事故會否取得額外利潤，已倡港燈一旦取得額外利潤應悉數回饋市民。

按照現時港府與兩電簽訂、規管供電的管制協議，港燈於是次停電事故不僅毋須罰款，更因為恢復供電時間於65分鐘內，更可能賺取額外0.015%利潤獎勵，而參考去年盈利推算，港燈能收多逾550萬元。

環境局：將於兩電中期檢討 環境及生態局局長謝展寰昨日首次開腔回應事故，指機制是現行《管制計劃協議》在2017年時訂立，原意為鼓勵電力公司斷電時盡快修復，但今次事件揭露機制有改善空間。他稱與公眾一樣，認為停電後修復的賞罰機制過於寬鬆，將在今年的兩電中期檢討，與兩電提出改善機制，引入復電時間外的其他因素。例如事故原因及修復表現等來考慮賞罰，更針對性地，鼓勵電力公司在事故後快速修復。

謝展寰又提到，暫時未知港燈能否在《管制計劃協議》中恢復供電的賞罰機制取得額外利潤，但他已向港燈建議，一旦有額外利潤，應該悉數回饋市民。他相信港燈為肩負社會責任的企業，會慎重考慮。他又說，香港作為國際城市，有穩定的電力供應十分重要，機電工程署即時督促港燈恢復供電外，亦要求在4周內提交詳細報告，解釋事件起因及防止再發生，亦會督促港燈作出改善。

動用社會資源 納稅人埋單 議員梁熙支持港燈將額外獎賞回饋用戶，指是次事故是人為且低級錯誤，港燈工程人員犯了「看錯圖，駁錯線」的人為錯誤不應有獎勵。他續指港府應參考南韓一旦停電3分鐘，供電公司便要補償受影響居民。他強調，停電事故動用了消防車出勤等社會資源，均需納稅人「埋單」，不需要罰款已經對港燈很好，促港燈盡快交代，並補償受影響市民。

港燈回應指，管制協議對於停電的表現獎勵及罰則是按全年整體表現而評定，現在只是4月，難以預測港燈會否取得年度獎賞，評論獎賞金額是「言之尚早」，又說樂意配合當局檢討，共研改善機制。