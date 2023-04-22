理大3智慧交通項目獲資助842萬

【本報訊】為推動智慧城市發展和智慧出行，政府推出智慧交通基金，以資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用。香港理工大學昨日表示，最新一輪智慧交通基金審批共有3項理大研究獲得資助，總額約842萬元。包括開發優化新能源巴士規劃及調度的軟件、個人化聯網先進駕駛輔助系統，以及智能人機配合駕駛系統設計。

優化新能源巴士規劃調度

其中一項獲得資助的項目為優化新能源巴士規劃及調度的軟件，此項目可以建設綠色交通環境和推動新能源運輸的措施。第二個項目則可向駕駛者提供預測性警示及駕駛建議的聯網先進駕駛輔助系統，將會涵蓋個別駕駛者的駕駛習慣和附近其他車輛的移動路徑預測，從而透過提供預測性警示及駕駛建議，改善駕駛安全。最後一個項目則用作監測司機駕駛狀況及實時估算駕駛風險的智能人機配合駕駛系統。