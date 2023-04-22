閱讀卷B2長答題較以往多 老師指易失分

【本報訊】中學文憑試英國語文科閱讀及寫作考試昨日開考，有英文科老師認為，今年閱讀卷「B2」長答題較以往多，學生或容易失分；寫作卷上，學生或需有心理準備，日後會有愈來愈多開放式題目。有考生則稱，試卷用字易明，預料最後成績「坐3望4」；另有考生為求成績平穩，臨場變陣改做「B1」。

廠商會中學英文科科主任彭小靜表示，英文科卷一必答部分主要講述「微型小說」，其中第6、10、17題是考理解能力，如字的含意，考生作答時或具挑戰。選答部分，B1分別有兩篇文章，有講述以導盲犬為首的勵志故事，她指兩篇文章內容「大路」，難度與去年相若，不過有4題比較難，包括第27題，與必答部分不同，沒有給予考生答題選擇，反而是考核考生如何從文章中尋找詞彙作答。

B2則講述前美國第一夫人「米歇爾·奧巴馬」的成長心路歷程，以及她母親、甚或女性對她的影響，彭指有部分用字深奧，考生或難以理解，作答易出錯。卷二方面，選答部分則共設8題，內容為近年熱話，如人工智能、疫情、動漫文化等，其中第3、6題較為「狡猾」，因未設有寫作準則，擔心學生作答空泛甚至離題。

考生稱必答題簡單易明 考生蘇同學稱，閱讀卷甲部必答題簡單易明，B2方面亦不算太難，預料整體英文科成績「坐3望4」。李同學則指，衡量B1及B2的難度後，認為或可在前者取得更高分數，故臨時變陣轉做B1。