102考生確診 須往新蒲崗試場

【本報訊】今屆文憑試考生應考前毋須做快速檢測，不過仍需填寫健康申報表，以及應考期間全程戴口罩。香港考試及評核局亦在新蒲崗設立「指定試場」，讓確診新冠病毒考生應考，昨日一共有102名確診考生於特別試場應考，當中36人於昨早聯絡當局，申請並獲安排到場。

「粉嶺坐的士以免遲到」 指定試場位於新蒲崗的文理書院（九龍）前校舍，考評局表示，若考生確診新冠可前往應考，試場布置和安排與一般試場大致相若，考生主要在禮堂應考，所有考務人員均需穿上保護衣；至於答卷及考試文具，則須於完卷時放入密封膠袋及消毒處理。

有居於北區的考生表示，原於粉嶺試場應考，但前日確診，幸好病徵不算嚴重，因而決定繼續赴考，不過指定試場較遠，故一早選擇轉程乘坐的士，以免遲到。他形容「有啲驚影響表現，但認為盡咗力就得」。

考評局表示，今年有4.7萬多名考生率先應考英國語文科卷一閱讀能力及卷二寫作能力考試，大部分考生一早回到所屬學校，並按試場指示進行體溫監測、提交健康申報表及核對考生身份。

在考務人員與考生的配合下，昨日約500個禮堂試場、約400個課室試場，以及約570個特別試場的筆試均順利舉行。