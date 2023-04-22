文憑試筆試開鑼 逾4.7萬人考英文科

【本報訊】中學文憑試筆試昨日開考，首個科目為英國語文科閱讀及寫作考試，有約4.72萬人報考。在石硤尾南昌街的廠商會中學，早上7時已有不少應屆考生在試場門口等候。對於今年考試仍要戴口罩，考生意見不一，有考生形容「好似有啲嘢隔住咁」；有考生則表示戴了3年口罩已經習慣。另有考生指前晚心情緊張，「瞓唔着」需聽音樂幫助入睡。

本報記者昨早到石硤尾南昌街一帶學校巡視，發現不少考生「早到」在試場外等候。如往年一樣，考生須遵守多項防疫措施，包括進入試場前先在雨天操場排隊，並保持適當社交距離，在檢查站前除下口罩，讓監考人員核對身份，整過過程大約需時一至兩分鐘。考生完成檢查後，准考證上會獲得蓋印，離開前需再消毒雙手；而考試及休息期間，考生則仍須佩戴口罩。

仍須戴口罩 有指早習慣 考生陳同學表示，疫情期間上網課，容易分散注意力，影響備試，幸好復課後能親身問老師，對備試亦有些少幫助；對於仍要戴口罩應試，他坦言一早習慣。陳同學則稱，即使香港考試及評核局沒有要求，但以防萬一，自己亦有做快測。被問到如何備試，他笑言「都係操吓卷」，由於前晚難以入睡，「要聽歌先瞓到」。劉同學則稱，對戴口罩考試仍有些不習慣，「好似有啲嘢隔住咁」，但指不擔心會影響發揮，而為免染疫，自己除戴口罩亦會噴消毒酒精。

廠商會中學校長周修略稱，首日開考過程順利，處理考生的健康申報過程亦順暢，今年當局無要求考生做快測，亦有助加快檢查考生；暫時未收到有考生因確診而不能考試。但由於考試首日，亦有考生因緊張「填漏」資料。