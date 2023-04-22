3歲女下體流血 母質疑校內受虐

曾稱遭老師打心口 抗拒返學 深水埗一所幼兒學校懷疑發生虐兒事件。讀者馮小姐向本報指，早前接3歲女兒放學後，發現其下體流血，且下體外圍亦有𠝹痕，女兒早前更透露在校內被老師「打心口」而一直抗拒返學。涉事的大坑東幼兒學校回應稱高度關注事件，並以兒童安全為首位。執法部門將案件列作「求警協助」處理，有消息指執法人員初步調查後相信事件不涉刑事成分，懷疑女童「戒尿片」或痕癢，不排除是她自己抓傷所致，案件暫無人被捕。

內陰仍滲血 外陰有𠝹痕 馮小姐表示女兒就讀該校學前班，從來沒有將手放入下體的習慣，懷疑女兒下體流血，是被老師虐待所造成，加上女兒現時一直泣訴「不想返學」，甚至看見校服已嚷着要棄掉校服，令作為母親的她深感內疚，並稱若早相信女兒的說話，可能會避免造成今次流血事件。她事後帶女兒求診，惟醫生表示無法證明是如何造成下體外面有𠝹痕，而現時女兒下體仍有血滲出，故馮小姐已就事件聯絡校方，並已報案及聯絡社署。

翻查天眼 校方未有發現 該校辦學團體香港基督教服務處回覆指，校方周三（19日）傍晚接獲家長通知其女兒受傷，執法部門於約45分鐘內聯絡學校作實地調查，校方全面配合調查並即時啟動機制，調查有關學生的受傷原因。惟翻查當日閉路電視後，並未發現教職人員有任何可疑行為，校方已即時聯絡執法部門，亦有聯絡涉事家長到校翻看當日閉路電視。辦學團體又指，校方正積極與社會福利署、教育局及執法部門保持密切聯絡。而事發至今，校方每日均與有關家長保持溝通，表達慰問及關心，並了解他們的需要，希望提供支援。

該校的家長代長小組發聲明，稱留意到校內學童出現可疑傷痕事件，小組對有學童受傷感到難過，衷心希望早日康復，又指信任校方對學生的保護工作，並指明白家長對事件的關注，為保護校方員工、涉事學童及家長，讓校方有空間調查事件，呼籲家長不需作過多揣測，並希望事件早日水落石出，得到妥善解決。

或因自己抓傷 無人被捕 執法部門回覆稱周三下午約5時38分接獲一名女子報案，指其女兒下身受傷，懷疑在深水埗一學校被職員不恰當對待，報案人同日自行陪同女兒前往明愛醫院接受治理，案件列作「求警協助」，暫未有人被捕。據悉，執法人員調查後懷疑女童「戒尿片」或痕癢，不排除是她自己抓傷所致。

教育局表示，知悉事件後已即時聯絡辦學團體和學校了解事件，並按既定機制跟進，包括要求校方嚴肅處理及向教育局提交報告。局方會繼續密切跟進事件，確保學校運作符合要求和保障學生的福祉。社署回應指，社工於周三接獲一名家長通知，指她懷疑其3歲女兒在深水埗區一間幼兒學校被不恰當對待，她同日已向警方報案，並將女兒送院檢查。署方稍後會就個案召開會議，並按女童的需要作出適切跟進。