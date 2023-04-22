三隧收費不均掀爭議 間接鼓勵乘搭白牌車

【本報訊】港府擬於今年8月起推行三隧分流，並最遲於今年底前推行不同時段不同收費。有議員認為三隧應統一收費，讓司機根據實際交通情況而使用某一條隧道；又指實施「不同時段不同收費」後，非繁忙時段私家車隧道費比的士便宜，質疑當局是否間接鼓勵市民乘坐「白牌車」過海；另批評當局呼籲市民提早上班來避開高收費時段，想法「離地」。

立法會法案委員會昨日審議三隧分流的修例工作，運輸及物流局局長林世雄指，當局提出的三隧分流方案是基於科學和實際交通數據，並積極回應議員、公眾和各持份者，力求在管理交通需求和市民接受程度及業界意見之間取得適當的平衡。

但航運交通界議員易志明指，非繁忙時段私家車收費只需20元，惟的士需收取25元，質疑當局是否間接鼓勵市民乘坐「白牌車」。

他又指，小巴收費50元，比的士貴一倍，質疑是否載客愈多愈要被罰。運輸署署長羅淑佩表示，紅隧收費經已39年無調整，現時輕型貨車三隧平均收費只是46元，而小巴和非專營巴士的平均收費則逾90元，建議商用車統一收取50元，有助減少經濟壓力。

議員冀統一收費 議員梁子穎表示，三隧應統一收費，現時已有各種應用程式，給予司機了解隧道交通情況，統一收費有助給予車主根據不同情況選擇隧道。林世雄就指，繁忙時間的車流已超過3條隧道的總容量，並無空間統一收費，新界西北有300萬人口，若將西隧收費訂得太低，將完全不能應對車流。

另外，民主黨昨早到政府總部請願，要求「搵食車」包括各類貨車及小巴的三隧收費，與建議的的士收費看齊，劃一收取25元。

東隧收費亦有調整。 林世雄