濫用公屋懶監管 基層上樓更艱難

眾所周知，本港公屋輪候時間沒有最長，只有更長，目前一般申請的輪候時間便達到5.5年。既然公屋資源珍貴，當然不容濫用和浪費，房屋署和房協加強監管和打擊是應有之義。很可惜事與願違，濫用公屋情況十分普遍，「兩房」明顯失職，難怪申訴專員公署也看不過眼，主動展開調查。

申訴署指出，房屋署作為房委會的執行機關，房協亦有專責隊伍調查濫用公屋情況，包括丟空單位、虛報資料、分租或轉租單位等嚴重違反租約條款，可以終止租約、收回單位，但署方仍不時收到投訴，指他們沒有妥善跟進懷疑濫用公屋的舉報，因此主動調查，審研房委會、房屋署和房協的打擊工作。

隨着家庭成員遷移，許多公屋的住戶人數早就不同當初申報，有些戶主的子女成長遷離，有些戶主則年邁過身，但單位依然被人佔用。此外，公屋單位「租上租」同樣十分普遍，僅本報便曾報道，有租戶疑在網絡住宿平台將單位出租予旅客。更不必說，公屋富戶遍地開花，例如震驚全城的肢解烹屍案，疑兇便被揭發既是公屋租戶，又能成為7,000萬元豪宅業主，更可透過綠表購入居屋單位。總而言之，公屋濫用情況嚴重，亂象叢生，房屋署和房協根本沒有盡好責任，任由公屋資源被浪費，排隊上樓的無殼蝸牛只能望眼欲穿。

事實上，別說「兩房」對租戶濫用公屋隻眼開、隻眼閉，房屋署也是其身不正。有團體調查本港公屋單位空置情況，發現本港45個入伙40年或以上的公共屋邨中，有874個空置單位，當中約一半為空置一年或以上，其中觀塘區最多，佔36%。有人無屋住，有屋無人住，房屋署寧願將單位丟空也不作出編配，其尸位素餐，胡混度日，可見一斑。

目前，多達20萬戶基層正在輪候公屋，不少人被迫住在危機四伏的劏房。港府為了加快上樓，又是搞過渡房屋，又是興建爭議多多的簡約公屋。其實，季孫之憂不在顓臾，而在蕭牆之內也。某程度上的房屋問題，根本是部門沒有認真做事的問題。只要房屋署和房協肯「的起心肝」杜絕濫用，加快單位流轉，不再暴殄天物，公屋輪候時間必可有所縮減，就看官僚是否有心而已。

無奈港產官僚懶政成風，「做又三十六，唔做又三十六」，根本沒有提升效率、勤奮工作的動力。申訴署又好，審計署也罷，對大小部門的鞭策批評還少嗎？但各部門除了擺出「意見接受」的姿態，到頭來還不是一如既往「態度照舊」嗎？

說到底，香港許多問題都是人的問題。管理公屋的，任由資源被濫用和浪費，毫不心痛；醫病救人的，漠視病人性命「等到死」，無動於衷；主管電力的，放任兩電加價飛擒大咬，魚肉市民；主管交通的，縱容可加可減變質為只加不減，明益財團。到最後只有市民受苦，基層受害。由此可見，要是港產官僚麻木不仁的神經不能覺醒，所有問題只會周而復始、沒完沒了，成為「五十年不變」的另類樣辦！