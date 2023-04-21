龍吟虎嘯：美國人以華為敵大增

從特朗普政府到拜登政府，都說中國是美國最大的競爭者，而非敵人。然而他們推出的打壓政策、制裁威脅、戰爭布局和妖魔化宣傳，無不是把中國當成敵人，於是對美國社會和民眾的洗腦效果，是「愈來愈多的美國人將中國視為美國的敵人而非競爭者」。

美國民調機構皮尤（Pew）上個月訪問了3,576名美國民眾，雖然仍有52%的被訪者視中國為競爭者，但視中國為美國敵人的大幅增加13個百分點，達38%，僅6%受訪者視中國為美國夥伴，83%受訪者持續對中國抱負面看法，62%認為中俄關係對美國而言是「非常嚴峻」的問題，較去年10月上升5個百分點；約80%的受訪者認為，「中國無助世界和平穩定」；47%的受訪者認為，「台海局勢非常嚴峻」；逾50%的受訪者認為「美中難以合作」。

美國民意如此仇中反華不是天上掉下來的，不是頭腦中固有的，而是美國政府、各式政客、媒體合力推行、大肆宣傳反華仇中政策的結果，是冷戰意識形態作祟，是資本利益集團把美國自身的經濟、政治、社會、金融和制度危機向外轉嫁，特別是向中國轉嫁的結果，這樣的作祟和轉嫁隨時引發戰爭。

現在，美國政府對中國無所不用其極的全面打壓，在民眾中煽惑仇中反華情緒，正是美國在向中國發動戰爭造勢和做輿論準備。

美國的帝國主義本性，美國對全民可以擁有槍枝使用的國策，美國「盎格魯撒克遜」新教意識形態化排他性，注定了美國是當代世界最好戰的國家、最迷信戰爭解決問題的國家、最崇尚暴力的國家，儘管它滿口仁義道德、和平友愛。美國的仇中反華政策、輿論宣傳再繼續下去，美國民眾中視「中國為敵人」的情緒就會不斷高漲。

美國距下屆總統大選不遠，政客們煽動仇中反華贏得選民的「狗咬狗，一嘴毛」，惡作劇又要瘋狂上演也。