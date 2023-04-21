坦言集：中國增長

中國一季度經濟增長達4.5%，主要是消費、投資和出口的加速增長。出口增長達8.4%，反映了在當前的國際形勢變化下，中國雖為美國迫使西方制裁與排斥，但本身的競爭力仍然強勁。3月份出口增長23%，身為全球最大出口國的中國有這樣漲幅，是罕有也頗震動世界。此所以，中國一季度統計出台後，不僅國際機構紛紛提升中國經濟增長的預測，且對全球經濟的發展勢頭多了樂觀的情緒。

由於中國的特立獨行，不顧西方宣揚的普世價值與發展模式，用自己的努力，走自己的發展道路，成功在加入世界貿易組織20年後，成為全球出口與製造業最大的國家，也實際超越了美國，成為全球最大的經濟體。而且政治穩定，也使全球驚愕，完成基本脫貧，進入小康社會。中國的成功，因人口規模龐大，勝於20世紀初的德國崛起、蘇聯發展，也勝於二戰後的歐洲重建、日本復興。這證明中國發展模式的驚人效果。但是美國為首的西方還是在不斷地妖魔化中國，宣傳中國瀕臨崩潰，也以此作為目的攻擊中國的發展。

面對這樣的壓力，中國還是要以實際的經濟成績來證明中國式社會主義優勝於西方鼓吹的資本主義，且面對着接連的國際性災難，表現出巨大韌性，發展是可持續的。從而中國經濟成就所代表的發展模式，可愈來愈受其他發展中國家羨慕及倣效。中國經濟的硬實力變成軟實力，對統一國內認識，與國外合作都成為重要的助力。中國處於百年不遇的國際大變局中，前進的道路沒有可參考模式，且要擺脫西方企圖強加的模式限制，認清西方對中國發展的諸種謬誤與批評，不為其所迷惑。因而中國本身的成績便特別關鍵，摸着石頭過河，沒有前例可援，每一步都可成功也可失敗。因而要不停檢討，看政策試驗出來的結果如何，來定下一步的具體方案。這是極具挑戰也意義重大（對中國也對世界而言）的實驗，亦是中國成功經驗的最重要一條內容。

復常後中國社會與政府共同努力，3月份得出的結果顯示政策對頭，也反映出在現時國際形勢的變動下，中國的對策適當可行。中國上下更有信心在現時的發展道路走下來，也更有底氣，以國力在中國小康之後追求世界的大同。

4.5%經濟增長，得來不易，但產生出來的經濟、社會、政治意義重大。