政情：柯創盛社交網獲邀 驚見自己大頭照

網絡世界真係無奇不有，觀塘區議會主席柯創盛（柯仔）尋日喺社交平台，收到陌生人嘅交友邀請。儘管對方話來自香港，其個人檔案更列出曾就讀嘅中學及大學資料，然而對方張相就真係嚇咗柯仔一跳，因為盜用咗柯仔嘅肖像啊！

媽媽智破電騙 除柯仔本人，佢都有朋友收到呢位盜用肖像嘅網民所發出嘅交友邀請。由於擔心有朋友會「中伏」，柯仔於是喺社交平台貼文呼籲「呢個帳戶不是我」，仲請求大家幫手舉報添！柯仔話不時發生冒認身份行騙嘅事件。譬如日前有人致電畀佢媽媽，指柯仔唱卡啦O K時生事，需將款項轉帳至某戶口以辦理保釋手續。幸好柯媽媽即刻就洞悉詭計，向對方話惹是生非係「抵死」就收線。

點解柯媽媽會咁醒目呢？事關自嘲五音不全嘅柯仔，從來都唔會唱K啊！之不過，柯仔話早前有一位婆婆就唔係咁好彩啦，事關呢位老友記喺收到冒充柯仔嘅騙徒電話，並按指示匯款一萬元至某戶口。而騙徒得手之後，警方至今仍未能追查其下落。所以柯仔話要避免跌入騙徒嘅陷阱，應詳加求證，同保持冷靜咁話。