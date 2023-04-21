政情：東莞考察紡織 陳祖恒勾回憶

傳統行業要持續發展，就要考慮注入新科技。紡織及製衣界議員陳祖恒聯同業界翹楚前往東莞及深圳考察，一連兩日參觀多間創科企業及紡織服裝企業，期間佢不禁憶起自己廿年前初出茅廬，開始接觸紡織服裝業嘅日子，而展望未來業界發展必須注入創新科技，進行升級轉型。

今次行程其中一站，係前往位於東莞嘅運動鞋產品開發及銷售中心，以及參觀服裝公司。陳回想起自己廿多年前初出茅廬，開始協助家族紡織服裝生意，而東莞正係佢當時工作嘅地方，廿幾年來留下咗好多腳印，見證住東莞發展一日千里，現時當地紡織服裝業除咗從事出口貿易同生產，更積極開拓內銷市場、打造具影響嘅國際品牌，並透過引入創新科技、智能生產技術，帶領行業升級轉型，走在創新、創科發展嘅最前沿。

佩服女主播直播帶貨 而當中令佢最深刻係參觀當地直播帶貨嘅直播間，佢話見到女主播非常熟練地，以極快語速將商品如數家珍地喺直播中推銷，令佢非常佩服，笑言講得咁快真係跟都跟唔切，不過有新嘢學嘅話，就算難學都要學，因為除咗企業，做人都要升級轉型。