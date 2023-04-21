政情：人才荒執爛攤子 議員打跨境童主意

移民潮加上長期下降嘅出生率，引發香港社會好多問題。選委會界議員黎棟國日前拍片，指政府積極向外搶人才嘅做法，無可厚非，畢竟講求百川匯聚嘅社會，人才唔會嫌多。然而引進人才以後，點樣令到佢哋願意留低，落地生根呢？佢話往返深港兩地就學嘅跨境學童，本來就係擁有香港居留權嘅小朋友，若果可以令到佢哋選擇日後喺香港發展，人才庫方面不但可添一分力量，勞動力不足、縮班殺校嘅煩惱或可迎刃而解。

所謂跨境學童，通常係指香港出生並擁有永久居民身份嘅小朋友，但其父母係內地人，而佢哋出生之後就隨同父母喺內地居住，到適齡嘅時候就回港接受教育。黎棟國話小朋友清早就排隊過關，有啲返幼稚園，有啲返小學，已經係疫後復常嘅現象，若果佢哋能夠一路咁升學，繼而喺香港讀埋大學，往後選擇喺香港發展亦都順理成章。雖然小朋友喺內地，還是喺香港受教育，最終都係由家長話事，但若果做好啲配套設施同提供適當支援，等佢哋出入方便，喺香港嘅學校好好咁學習、成長，往後喺香港生根嘅機會就大好多。

課餘補習收窄兩地差異 雖然香港同內地一衣帶水，但黎棟國指兩地社會始終存在差異，譬如同樣係學中文，內地讀書係寫簡體，香港就寫繁體；內地以普通話授課，香港授課就係廣東話同英語夾雜。若果教育局能向專門接收跨境學童嘅學校提供一啲支援，譬如課餘補習之類，相信有助跨境學童適應，以及融入本地教育制度。而提供交通津貼，亦未嘗不是吸引跨境學童嘅可行方法。

一舉解決縮班殺校問題 較諸高薪厚職或金錢利益嚟招攬人才，黎棟國話不如好好咁培養跨境學童，因為佢哋畢竟都係自己人，況且香港正面臨缺乏年輕人接班，加上依家好多行業都話唔夠人手，勞動力短缺不但影響香港經濟，又產生應否輸入外勞嘅爭論。既然跨境學童係香港永久性居民，點解唔想辦法令佢哋留低呢？佢話跨境學童一事如果處理得好，可一舉解決殺校同人才問題，形容係路路通羅馬咁話。