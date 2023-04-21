信用卡失主孭債 促釐清「疏忽」定義

【本報訊】本港信用卡盜刷罪案不絕，個人訊息不保之餘更難以追回盜款。有失主最高損失41.4萬，近日向滙豐控股反映信用卡被盜刷之後，滙豐以個人嚴重疏忽為由，要求失主承擔全部損失，更透露銀行可容許超出信用額度的交易而毋須事前通知失主。有議員促金管局明確界定何謂個人疏忽及增強信用卡安全保障，並對超額交易進行規管。

要求規管超額交易 議員梁熙昨日聯同多名苦主舉行記者會，指目前滙豐控股卡盜刷種類可歸為「實體卡盜刷」與「電子支付盜刷」，失主陳先生於去年在馬來西亞時，其中兩張滙豐控股卡和3張信用卡全部丟失且被盜簽，其他銀行卡公司表示經調查後客戶毋須承擔後果，唯獨滙豐要失主承擔；而失主李小姐從未使用過電子錢包，實體卡亦沒有丟失，但仍被盜用3次期間也沒有收到任何訊息，於翌日接到職員電話方知，其中兩次盜用不成功，但第3次成功以Google pay被盜簽於旺角周大福，滙豐以保密協議為由拒絕透露具體細節包括支付地址等。

梁熙質疑案例中的其他銀行卡成功攔截交易，唯獨滙豐控股，即使被盜簽，仍要失主承擔交易金額，質疑為何知道消費本身不符卡主消費習慣時，滙豐沒有任何攔截與警示。梁續指當賊人盜取信用卡資料，可在綁定電子支付包括Apple pay和Google pay等之後，僅需盜取一次OTP（一次性密碼）便可無限次消費。他建議金管局對新型電子支付制訂監督機制，包括釐清「嚴重疏忽」以及最高可超出多少的信用卡限額。