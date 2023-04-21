搗「積分到期」騙黨 3人落網

【本報訊】詐騙集團不斷構思新犯案手法，近期更捕捉消費者「怕蝕底」心理，冒認電訊商濫發釣魚短訊，「溫馨提示」會員積分快將到期，藉此哄騙市民到虛假網站兌換禮物及申請延長期限，從中套取信用卡資料瘋購名貴物品轉售圖利。執法部門展開調查，近日瓦解一個詐騙集團並拘捕3名成員，相信他們牽涉至少5宗騙案，惟因證物價值遠超上述騙案的金額，不排除集團干犯更多同類案件。

假網站呃卡資料掃貨轉售 執法部門於本月上旬，先後接獲5名受害人報案，他們俱收到冒認電訊商發出的手機短訊，內容聲稱各人的會員積分快將到期，要求他們點擊訊息附上的網站連結，輸入信用卡等資料以便換取禮品或延長積分有效限期。受害人不虞有詐，登入該個像真度極高的虛假網站依言照辦，詎料同日收到銀行通知，指他們的信用卡被盜用作未經授權交易，懷疑中計受騙。

執法人員經分析調查後，鎖定詐騙集團部分骨幹成員，於本周二及本周三分別於上環及元朗拘捕兩男一女（28至35歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」。行動中，人員檢獲20多個名貴手袋、一批名貴服飾用品及兩輛懷疑涉案私家車，總值約150萬元，其中一個最名貴的手袋，據報估值約20萬元。

調查人員表示，該集團分工非常仔細，主腦會透過不同渠道偷取受害人的信用卡資料，再發放予旗下「車手」到名店購買貴價及容易變賣的物品，取貨後交予接應的同黨轉售，最後把得益上繳由主腦分發。被捕人士主要擔當「車手」及變賣貨物的角色，正職分別為司機、美容師及地產代理，他們已被扣留調查。初步調查顯示，該集團涉及至少5宗詐騙案，牽涉金額共約23萬元，由於騙款與證物價值相差頗大，亦不符合疑犯的工資收入，因此不排除集團干犯更多同類案件，稍後或有更多人被捕。