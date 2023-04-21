綁手腳掟落樓 港移加女醫生慘死

死者謝淑華

【本報綜合報道】一名由香港移民加拿大艾伯塔省卡爾加里的華裔女醫生，上周六（15日）在雙手雙腳被綁情況下，被人從至少18層高公寓露台拋落地面死亡，另一名在場涉案華裔男子稍後跳樓自殺身亡。加媒前日報道，當地警方初步相信，是次慘劇是一宗家庭謀殺及自殺案件。

6旬兇手跳樓亡 卡爾加里警方周一（17日）公布，涉案69歲女死者謝淑華（Joanne Suk-Wah Tse）上周六晚上7時左右，被人推出或拋出露台，之後墮地死亡。當急救人員到場時，61歲男子唐德林（De Lin Tang，音譯）從露台跳下身亡。

由於案發樓宇被多幢建築物包圍，多人目睹慘劇經過。當地高級警長格雷格森（Sean Gregson）形容，此案是他在職24年來見過最悲慘案件。經初步追查，調查人員指男女死者剛剛建立關係不久，估計唐德林殺害謝淑華後自殺，暫未知疑犯行兇動機，正尋找其汽車下落。

根據女死者其中一名病人透露，謝淑華不久之前離婚，生前育有兩名兒子，分別在卡爾加里及香港生活。她大讚謝淑華是一名好醫生，工作時充滿耐心及熱情。當得悉謝淑華遇害後，大批病人周二（18日）前往女死者生前工作診所獻花。其中一名女病人受訪時表示，自己母親與謝淑華同齡，也是來自香港，已認識對方長達25年。在此期間，她曾替女死者工作8年，已視謝淑華是另一位母親。另一對來自香港的夫妻周二亦有到場，男方讚揚謝淑華拯救其妻生命。