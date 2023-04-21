警駕車又失魂 追車尾撼

九龍2.5小時引爆3「馬路炸彈」 九龍區在昨日兩個半小時內，接連引爆3個「馬路炸彈」，其中一輛隸屬警方的私家車，在尖沙咀一交通燈位前疑收掣不及，撞向前方另一私家車車尾，幸車毀人無礙；九龍塘有貨車疑因天雨路滑掃欄翻側，司機受傷一度被困，事故導致交通嚴重擠塞；另九龍灣有司機疑無遵從交通燈號，釀成的士與私家車互撼一人受傷。執法部門正跟進各宗車禍的原因。

昨日上午近9時，一輛黑色私家車沿尖沙咀柯士甸道往紅磡方向行駛，當駛至漆咸道南交界，司機因應交通燈號減慢車速，詎料尾隨一輛白色私家車，司機懷疑收掣期間「慢半拍」，煞掣不及下撞向黑色私家車車尾，幸意外中無人受傷，僅車身輕微刮花。消息指出，肇事白色私家車為警方刑事偵緝人員（CID）車輛，當時並無載乘疑犯。多名同袍其後到場調查，替肇禍司機「執手尾」。

貨車翻側 房車撞的士 此外，昨日清晨約6時半，一名姓施（40歲）男子駕駛貨車，沿九龍塘窩打老道南行，當駛至近映月臺對開，疑因天雨路滑，車輛失控掃撞路旁兩米長鐵欄後滑前，繼而失去平衡翻側。意外中施男腰部撞傷一度被困，其後自行爬出車廂待援。救援人員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送院治理。受事故影響，現場交通一度受阻，車龍曾延伸至獅子山隧道公路。

另外，昨日早上約8時，一輛私家車沿九龍灣宏照道南行，當駛至常悅道交界十字路口，與一輛循常悅道東行之的士相撞。意外中私家車車頭損毀，姓畢（53歲）司機膝頭受傷，在場接受救護員治理，姓張（70歲）的士司機沒有受傷。執法人員一度封鎖現場，初步不排除有車輛衝燈肇禍，惟車禍確實原因及經過仍有待調查。

近期涉及警車的交通意外頻生，自今年2月起，更是每月有「兩、3宗」，令市民質疑警員日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題俱有不足。翻查資料，上一宗牽涉警車的車禍在本月2日發生，一輛警隊戰術巴士在何文田公主道切線時，撞上一輛平治房車，導致後車失控「打白鴿轉」；適時，尾隨一輛私家車亦收掣不及，追尾撼撞戰術巴士。車禍造成3車損毀，其中涉事平治為中原集團主席施永青的座駕，事發時由妻子駕駛及接載他同行，幸好捲入車禍的人士俱沒有受傷。