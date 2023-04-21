澳門消息：數千元日薪跨境販毒 3港男被捕

【本報訊】跨境販毒集團利用年輕人犯案，於澳門新口岸一帶夜場「散貨」。澳門執法人員日前接獲線報指有港人販毒，調查後在本周三（19日）晚至昨日凌晨，於澳門新口岸拘捕3名涉案男子，並於區內某酒店及疑犯身上搜出約值10萬元的毒品，包括32.57克K仔、3.33克冰毒、7.31克可卡因及3.78克不明粉末。

被捕人中兩名分別姓何（17歲）及姓魯（19歲）少年報稱無業，另一名姓伍（58歲）男子報稱貨車司機。

當中兩名男子承認收取2,000及7,000元日薪將毒品從香港帶往澳門，並在當地販毒，另一名疑犯則拒絕合作，當局相信該犯罪集團已在澳門販毒約一個月。3名被捕男子均為香港居民，涉嫌販毒被移交當地檢察院跟進。

另觀塘毒窟拉8人 另外，觀塘區執法人員早前根據線報及經調查後，於本周三（19日）展開掃毒行動，突擊搜查駿業街一單位，檢獲約29克懷疑冰毒、約23克懷疑可卡因、約26克懷疑海洛英、一批懷疑毒品包裝工具及約1.7萬元現金，毒品市值共約5.7萬元。行動中，一名姓張（62歲）男子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；另外5男二女（32至62歲），則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。所有被捕人士已被扣留調查。