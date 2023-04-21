機電署要求港燈4周內交報告

【本報訊】港府關注是次港島大停電事故，稱已要求港燈於4周內提交詳細報告，又說會於與兩電管制協議中期檢討期間，提出修訂時限內復電的賞罰機制。不過有議員擔心，兩電未必同意改機制。

環境及生態局表示，機電工程署於周三凌晨約1時27分，即港島恢復供電後10分鐘，收到港燈通報停電事故，並指會持續跟進事態發展及監察港燈的修復工作進度。而機電署亦已要求港燈，盡快查明事故成因並在4星期內提交詳細報告，並會繼續敦促港燈採取適當的改善措施。

改賞罰機制 兩電或反對 該局提到會於管制協議中期檢討，考慮公眾意見、過去幾年兩家電力公司運作表現，以及最新的經濟狀況後，向兩電提出修訂協議內包括賞罰機制事宜的建議。但立法會環境事務委員會主席葛珮帆指出，即使當局提出新要求，兩電仍可不同意修訂協議；而能源諮詢委員會主席郭振華則指，以往兩電均盡量配合政府要求。

翻查兩電的年報資料，港燈的供電可靠度已由2020年至2022年的連續3年超過99.9999%，即每名客戶停電時間平均少於半分鐘。而為九龍及新界居民供電的中電，於2020年至2021年的供電可靠度為99.999%；惟去年跌至99.997%，相信跌幅與屯門、元朗、天水圍大停電7小時有關。