駁錯後備電纜致短路 系統自動斷電

【本報訊】對於港島前日凌晨停電事故，港燈僅稱供電線路保養維修時有設備故障所致，未有提及更多資料。事故發生後兩日，港燈拖至昨晚10點始交代事故成因，指故障與現場操作程序及資料不符有關，導致工程人員錯誤接穿一條於紀錄不存在的後備電纜，引發短路。港燈為事件致歉。

補償事宜未答實 港燈營運董事鄭祖瀛表示，故障與現場操作程序有關。港燈輸配電科聯席總經理葉崇泰指，工程人員當晚於屬骨幹輸電系統之一的南區數碼港電力開關站進行維修保養工程，意外將一條後備電纜通電，引致電路短路及電壓瞬降，並觸動系統自動保護機制斷電。該電纜在早年進行電網改善工程時改為後備之用，十多年一直接駁至系統，但維持不通電狀態，現場無標示有相關電纜。由於工程人員使用的電路資料無提及相關電纜，結果調試時意外通電。

港燈初步檢視發現，同一分區開關站有另一條後備電纜已即時維修，工程人員亦再三確認電路圖準確性，並在後備電纜資料加上備註，確保日後工作多加留意。

被問到會否補償客戶，港燈指會根據與港府管制協議行事，而賞罰機制以全年表現量度，而非單一事故，並會按政府要求於4星期內提交調查報告。

議員郭偉强昨於電台節目指，市民期望電費加價後，港燈能提供更好的電力服務，但發生大停電事故不符市民的期望，又指收到不少杏花邨一帶居民投訴，不滿停電時間較長，影響睡眠，惟暫未接到任何索償投訴。

郭又關注事故是否涉及人手流失、青黃不接有關，指若工程人手短缺，年資較淺的人員可能訓練不足，或因而導致維修程序問題，憂慮加劇停電風險。