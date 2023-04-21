屯門行動基地外集結 17歲仔判更生

【本報訊】2019年10月底有市民懷疑屯門大興警察行動基地進行催淚彈訓練，洩漏不明氣體致產生異味，遂號召市民到基地附近抗議，要求執法人員交代，並用雷射筆照射，結果大批人士被捕。其中一名當時只有14歲的中學男生，早前在區院承認非法集結罪，法官昨考慮被告有悔意及年輕，遂將他判入更生中心。

使用蒙面物品罪存檔法庭

現年17歲的男被告，原本另控在非法集結中使用蒙面物品罪，則獲准存檔法庭，未得批准不得起訴。法官昨判刑指，雖是次集結早有預謀，但示威者沒有使用汽油彈或投擲磚塊，歷時少於一小時，案情不算最嚴重。案情指，事發當晚8時許，約200名示威者集結該處外，用侮辱性言詞罵執法人員，及以激光光束照射執法人員等，而一批支持政府的示威者亦在附近叫口號。警方其後要求兩批人士散去，支持政府的人士先後離開，其他示威者沒有理會，更拆除欄杆等架設路障。執法人員其後展開掃蕩，並拘捕被告。案件編號：DCCC 280/2021