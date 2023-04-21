涉謊稱中聯辦門口有炸彈 嚇詐行為罪受審 中年漢表證成

【本報訊】中年漢去年6月涉嫌虛報指西環中聯辦放置有炸彈等物品，事後被控一項炸彈嚇詐行為罪。被告不認罪，案件昨於東區裁判法院開審。庭上播放當日以被告手機號碼致電報案中心的電話錄音，一把被指是被告的聲音稱：「中聯辦有人擺個炸彈喺門口……2volt嗰啲特種炸藥。」該男子又稱是朋友告知他此事，其後便掛線。經審訊後裁判官裁定被告表證成立，被告不自辯但傳召精神科醫生作供。案件今日進行結案陳詞。

庭上播放報案錄音 涉案53歲被告麥廣生，被控於2022年6月18日，在香港將明知或相信是虛假的消息向執法部門傳達，意圖誘使執法人員相信於干諾道西160號中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，放有炸彈或放有會爆炸或着火的物品、物體或物件。

控方先傳召被告母親潘麗英作供，她指涉案手機號碼是由她登記但實際是由被告使用。她指當日早上被告致電稱要找她飲茶，但她覺得被告當時精神狀況混亂，其後被告乘的士到達並問她拿錢，惟被告離開後再聯絡不到他，潘形容被告過往經常語無倫次，且常稱「我係上帝」。

控方之後播放被告遭拘捕後的錄影會面，被告稱約30年前因濫藥而患有躁鬱症，須定期覆診。不過被問及事發當日曾做過甚麼事，他則稱不記得。在播放當日有男子致電報案稱中聯辦有炸彈的錄音後，被告表明不同意報案的男子就是他，並稱不知其手機在哪裏。庭上亦曾播放該段報案錄音，據當日接聽電話的警察通訊員尹智煒指，接電話後曾經多次回電該報案男子，但是未能聯絡對方。案件編號：ESCC 112/2023