23歲學生涉串謀恐怖活動 5‧12再訊

【本報訊】「光城者」7人涉嫌策劃以炸藥破壞政府設施，該案已交付高等法院排期審理，另有一名男子被指懷疑涉案，他在去年10月被捕，至昨日正式被控《港區國安法》下的串謀恐怖活動罪，以及屬交替控罪的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，案件昨日下午在西九龍裁判法院提堂。控方指，被告是整個串謀的其中一名主腦，擔當重要角色，申請把本案同樣交付高院審理。法庭批准控方申請，將案押後至5月12日於西九龍法院再訊，屆時會作提訊日，以展開交付高院程序，期間被告須收押看管。

疑為光城者成員 策劃爆炸案 23歲被告張昊揚，報稱學生，被控兩罪。串謀恐怖活動罪指被告於2021年4月1日至7月5日，在香港與其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

至於作為交替控罪的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪則指被告於同一時段，在香港一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

控方反對被告擔保，辯方則有保釋申請，並提出一系列保釋條件予法庭考慮。裁判官聽罷雙方陳詞後，認為沒有充足理由相信被告不會繼續危害國安，故否決其保釋申請。案件編號：WKCC 1696/2023