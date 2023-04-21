稱劫便利店抗外星人 無業漢判囚兩年半

【本報訊】患思覺失調無業漢，於去年3月持𠝹刀搶劫深水埗一間便利店約1,800元，他被捕後聲稱腦袋有聲音告訴他，因外星人將侵襲地球，需要他打劫搶錢買武器去對抗外星人。涉事被告早前在區院承認搶劫罪，昨被暫委法官勞潔儀判監兩年半。法官認為從被告案發時的言行顯示，他即使受精神病影響但仍清醒，且是有預謀犯案。而最新精神科醫生報告顯示，被告只須接受門診治療，故認為毋須判處醫院令。法官亦要求懲教署須安排被告接受合適治療。

曾有藏毒案底的36歲被告陳嘉健，被控於2022年3月4日在深水埗大坑東道111號南山村南豐樓201號舖的便利店，搶劫何姓店員並劫去1,800港元。辯方求情指被告於早年已因濫藥而患有精神病，且受病況影響而犯案，現承諾還款，望可判予醫院令。

官指被告案發時清醒有預謀 法官指，被告案發後確曾多次提過有聲音稱有外星人入侵，外星人並假扮其家人且會偷取他的內臟，所以他要用武器及製造機械人對抗，及尋找其他合適星球居住。不過有關「要搶劫搵錢買武器」對抗外星人的說法，是案發後近一年被告才提及，故法官相信被告案發時清醒，且懂得使用𠝹刀及逃走，屬有預謀犯案。法官最終以監禁5年3個月作量刑起點，因其認罪、受精神病影響及願意賠償等，才減刑至監禁兩年半。

案情指當日深夜1時許，戴上口罩的被告走到涉案便利店，向店員亮出𠝹刀並稱：「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」。被告其後從收銀機拿走1,800元後逃去，惟便利店閉路電視片段拍攝到整個搶劫過程，亦有另一店員目擊案件，被告在6日後被捕。被告亦被指另涉3宗劫案，包括搶劫米線店及油站等，惟早前已獲撤銷該些控罪，現只被控一項搶劫便利店的控罪。案件編號：DCCC 774/2022