港珠澳大橋主體工程 通過竣工驗收

【本報綜合報道】交通運輸部、國家發展改革委、國務院港澳辦組織前日通過對港珠澳大橋主體工程的竣工驗收。竣工驗收委員會評價認為，大橋主體工程質量等級和綜合評價等級均為優良。

委員會評價為優良等級 內媒報道，港珠澳大橋是跨越伶仃洋海域、連接珠江口東西岸的關鍵工程，大橋建成通車實現了珠海、澳門與香港三地的陸路連接，提升香港與珠三角西部地區之間的通行效率。

其中，珠海至香港國際機場的車程由約4小時縮短至約45分鐘，珠海至香港葵涌貨櫃碼頭的車程由約3.5小時縮短至約75分鐘。大橋對促進粵港澳大灣區的發展，全面推進內地與港澳互利合作，具有重大意義。

大橋自2018年開通至今，已成為粵港澳大灣區重要的人員往來和貿易通道。截至去年底，經大橋珠海口岸進出口總值逾5,000億元人民幣（約5,770億港元），涉及全球超過230個國家或地區。今年2月6日內地與港澳全面恢復人員往來後，經大橋珠海口岸出入境客流、車流持續增長，周末出入境旅客最高峰（3月18日至19日）達10萬人次，為近3年以來最多。