「易通行」5‧7實施 逾1/3車主未開戶

青沙管制區率先推行

原定2月26日實施的「易通行」最終延期至5月7日才推，運輸署指目前已發出64萬張車輛貼，然而即使車主獲得相關車輛貼後，仍需下載易通行手機應用程式並註冊戶口，並且選擇付款方式，如信用卡、銀行轉帳或指定儲值戶口，完成後才可以在通過隧道時自動繳費。車輛在無登記或未完成付費程序下「衝收費亭」，隧道設有自動車牌識別技術，會以電子方式向登記車主發出繳費通知，車主在收到通知後，需於14個工作日內經便利店、轉數快或在「易通行」客戶服務中心補交未繳的隧道費。