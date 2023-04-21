公共運輸連年申加費 議員：事故率應與票價掛鈎

調查欠清晰準則 無處罰管理層 公共交通工具近年來事故不斷，營運商卻連年申請加價。立法會昨日通過「提升公共交通服務表現」的議員議案。有議員批評政府在調查交通事故沒有清晰準則，形容透明化工作「倒退」。亦有議員強調發生事故時政府對公共運輸的處罰沒有落到個人與管理層，倡研事故率與票價相掛鈎、非票務收益事業以及成立專責鐵路處。

議員張欣宇指近年巴士和交通意外事故時有發生，倡引入受影響乘客人數指標了解公共交通服務問題。他又批評現時公共交通透明度不足，指不同以往，自己未有即時收到早前向政府索取東鐵時繁忙時間的客流量數量，而且當局在發生事故後調查報告的公開時間，亦沒有清晰準則 ，形容透明化工作「倒退」。議員易志明則認為現時公共交通競爭激烈，但行業「個餅就係咁大」，指政府以鐵路為運輸骨幹，餘下的市場日漸收縮，而成本卻持續上升，大部分公共交通承辦商都面對經營困難。然而當局處理加價申請需時，以的士為例指其加價事宜拖延近4年，令票價大幅落後營運成本，倡檢討票價調整制。

非票務收益「政府得把口」 而在公共交通隱患上，議員馬逢國表示，包括港鐵在內的交通工具發生事故時，政府未能處罰到管理層以及個人，促政府研究事故發生率應與票價相掛鈎，而對公共交通司機應安排定期體檢。議員陳學鋒在離島航線的非票務收益上則形容「政府得把口」，現時離島航線最高加價至一倍，而離島居民卻沒有選擇只能「硬住食」，促政府檢討是否將加價機制交給運輸公司，在船務的非票務利益上，相關配套的欠缺更難以補貼票價。對於議員梁文廣表示港鐵事故沒有傷亡只是「好彩」，議員陳紹雄和陳健波則分別促政府檢視現有機制並成立獨立監督小組和鐵路處，「睇住市民銀包」，並要求考慮將新建鐵路線不交予港鐵，引入其他競爭營運公司。

運輸及物流局副局長廖振新指，運輸署會定期對公共交通營辦商作系統性評估和審查，並會適時跟進。政府一直不遺餘力提供便利措施便利市民出行，密切監察公共交通水平和表現包括營運和維修保養。而港鐵公司董事會亦會根據政府指示，根據每年公司整體表現，事故率等調整管理層薪酬與績效，以達公眾期望。