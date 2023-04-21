冧平台壓斃地盤工 公司罰25.5萬

【本報訊】將軍澳至善街一個建築地盤去年5月發生致命意外，一名工人被突然倒塌升降機的支架平台壓中頭部傷重不治，涉案的智勤造木有限公司事後被勞工處檢控。案件昨日在觀塘裁判法院宣判，智勤造木有限公司被判罰款25.5萬元。

違3條例 被控8宗罪 被告智勤造木有限公司被票控共8項控罪，控罪包括：沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統；沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督，以確保工業營運中僱用人士的工業安全；沒有實施一個安全的管理制度；沒有僱用一名全職的安全主任；以及沒有確保每6個月內至少進行一次安全審核。

勞工處表示，智勤造木有限公司因違反《工廠及工業經營條例》、《工廠及工業經營（安全主任及安全督導員）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定，被勞工處檢控，並於昨日接受判刑。案發於去年5月26日，一名工人在涉事地盤拆卸一個金屬升降機槽工作平台時，該工作平台的部件突然倒塌並壓着工人，工人嚴重受傷並於同日離世。案件編號：KTS25890/2022-KTS25897/2022