職安健修例今刊憲 團體促兩年一檢

【本報訊】逾廿年未檢討的職安健條例，立法會前日終「三讀」通過修訂。違例僱主的最高罰款由50萬元，大幅調高至1,000萬元，新罰則今日刊憲，下周五起適用。勞工及福利局局長孫玉菡表示，修訂的最高罰則雖然較當初建議的5,000萬元低，但已與現有法例的最高罰則「睇齊」，與其他地區的同類型條例相若，他認為已有足夠阻嚇力。

勞福局稱罰千萬具阻嚇力 檢控時限原建議延長至一年，新修訂下改為9個月。孫玉菡認為，一般情況下，6個月足以完成搜證和提出檢控，只有極少數嚴重案件或需較長時間，因此與律政司商討後，相信9個月時間足夠。他又稱，要真正改善職安健情況，單靠提高罰則並不足夠，需要以「組合拳」形式，加強推廣安全意識外，亦鼓勵業界善用科技探測危機及早預防，強調當局會做宣傳教育及推廣等工作。

對於有議員指中小企或難以負擔1,000萬元的最高罰則。孫玉菡表示，法庭判刑時會考慮被定罪單位的營業額及財務等資料，因此不會導致無法負擔的情況出現。他又指，考慮到本港以中小企營運較多，當局需同時修訂其餘600多條職安健罰則，相信有關罰則及架構已改善，冀修例對改善職安健有幫助。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文形容修訂為階段性成果，認為日後判刑時，可彰顯公義及反映意外的嚴重性，促請政府兩年一檢，否則重蹈覆轍，未能與時並進。她續指，過往突擊檢查時，地盤在巡查前已經停工，認為勞工處應改善巡查及監管 ；同時律政司亦要認真及對職安深入了解。