回收廠女工誤開機 絞斷東主右前臂

【本報訊】昂船洲發生恐怖工業意外。昨日早上8時許，一名姓張（49歲）男子，在昂船路1號一回收工場工作期間，意外被機器夾困且右手折斷，事主痛極慘叫，在場工友乍聞呼喊聲，循聲查看赫見發生意外，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，迅速救出事主，即場替其敷治包紮後，再由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救。執法人員經初步調查後，把案件列作「工業意外」，事發原因及經過有待相關部門作進一步調查。

現場消息指，事發地點為發泡膠回收工場，事主為其中一名合夥人，事發時正在一部打碎發泡膠的機器前方蹲下，伸手入內清理積存的垃圾，惟場內一名女工疑未有留意，觸動開關啟動機器，事主右前臂隨即被捲入機器中絞斷。有目睹事件的工友憶述時仍猶有餘悸，形容事主手臂「絞爛晒」、「成隻手臂冇咗」。據她了解，事主已婚並育有兩名兒子，兒子均20多歲，分別居於香港及內地。

吊船故障 兩清潔工困半空 另外，昨日上午11時許，兩名分別姓黃（32歲）及姓陳（47歲）清潔男工，於中環德輔道中4號渣打銀行大廈進行外牆工作，期間吊船懷疑發生故障，無法移動導致他們被困在39樓半空，只能利用通訊設備聯絡同事，由他們代尋「救兵」。執法人員接報趕至，隨即封鎖現場一帶，並由消防部署營救。