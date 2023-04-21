商界呻百業難請人 促大灣區外援填氹

近年本港人口下降，各行各業均出現勞動力短缺，難請人的問題。立法會昨通過議員邵家輝提出的「加快輸入人力，補充本港勞動力」無約束力議員議案。會上商界和勞工界議員就議題多次交鋒，有勞工界議員認為人力資源充足，只是未進入勞工市場，促加人工改善福利；商界議員直言不輸入外勞「睇唔到可以點做」。政府指，在保障本地勞工優先就業需保證足夠勞工以支持經濟發展。

勞工界議員梁子穎認為現時人力資源足夠，只是未進入勞工市場，應該加人工、改善福利。同樣有工會背景的議員黃國則指出，現時香港勞動人口參與率低，相信充分發掘勞動力，即可以增加勞動人手。

具商界背景的議員邵家輝則指，現時本港人口老化問題嚴重，人手短缺難以請人，更指有部分本地逾千呎的店舖只有一人工作，認為不輸入外勞「睇唔到可以點做」，建議效法澳門引入珠澳外勞的方法，從大灣區引入外勞到港工作，相信不會影響樓價，同時可以補充本地欠缺人手。他建議政府規定僱主只能用該行業的工資中位數去聘請外勞，減低他們聘請外僱的意欲，保障本地就業。

工會斥商界渲染人手荒 另外，有工會背景的行政會議成員吳秋北早前就批評商界「出口術」，渲染本地勞工短缺問題。易志明不點名批評說法，直言人力資源短缺非商界提出，而是路人皆見，相信毋須爭辯。對於有勞工界指目前勞動人口參與率低，認為加人工就請到人，又稱15至29歲失業率高，是因為工資低、不吸引。易志明反駁有關說法，指數字不能反映真實狀況，批評提出觀點的人並沒有思考整體原因。

當局增弱勢群就業支援 勞工及福利局局長孫玉菡指，在保障本地勞工優先就業的大前提下，本港需保證足夠勞工以支持經濟發展，承諾會盡可能發掘本地勞動力，會對婦女與殘障人士的就業提供支援，又強調香港不能等。當局會密切留意不同行業的人力供求情況，與不同持份者保持緊密聯繫。

就有關議案，有4名議員提出修正案，包括邱達根、顏汶羽、周文港及李鎮強，均獲得通過，經修正的議員議案最終在分組點票下，選舉委員會出席35人，30票贊成、3票反對、2票棄權；功能界別及地方選區出席44人，35票贊成、6票反對、3票棄權，兩部分分別過半數贊成獲得通過。反對的9人均是有勞工背景的議員，包括郭偉强、吳秋北、林振昇等。棄權的4個議員為梁文廣、狄志遠、劉智鵬和鄧飛。