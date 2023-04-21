醫健：職場健康：開工成日企 及早預防下肢疾病

社會復常再加上新一輪消費券的派發，帶動本地經濟並惠及餐飲和零售等相關行業，相信業界的僱主和員工雖然工作忙碌，但亦忙得高興。

經常需要站立工作的僱員，例如餐飲及零售業員工、收銀員、客戶服務員和保安員等，腳部容易因經常受壓而引致下肢疾病，如足底筋膜炎和下肢靜脈曲張。預防勝於治療，僱主可預早為須經常站立的工作進行評估，提供合適安排。

首先，僱主須安排合適的座椅供僱員使用，如果實際工作環境並不適合坐着或因工作性質需要在櫃枱附近走動，僱主亦須在合理可行情況下，於工作位置提供合適的椅子。若工作位置空間不足以放置座椅，僱主則須在附近提供椅子讓僱員在情況許可時坐下；如果連在附近提供椅子也不可行，僱主則須在僱員休息區提供高度合適的椅子，讓僱員可在合適時段坐下稍事休息，並安排僱員在持續站立工作2至3小時後分別有10至15分鐘坐下休息或進行適當的腳部伸展運動。有特別需要如懷孕的僱員，可因應需要增加坐下休息的時間。

另外，僱主應靈活調配工序，讓站立的僱員得到足夠休息；提醒僱員選擇舒適輕便的鞋；教導及鼓勵僱員進行伸展運動；就不同工作性質及環境，提供腳踏設施、具吸震功能的地墊等措施保障員工健康。

在其他工作地點，例如分銷商派員在商場內推廣貨品，僱主亦有責任為外派僱員提供椅子及安排坐下休息的時間。而場地佔用人例如商場管理層亦應協助有關安排，容許外派僱員在其工作位置擺放椅子。有關站立工作的風險評估和健康指引，可參考勞工處的《站立工作和服務櫃檯設計指引》。

職業安全健康局

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