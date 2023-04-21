天公不作美 市民難賞日偏食

【本報訊】本港昨日中午時分出現「日偏食」，惟天公不作美，「奪走」多年難得一遇的日偏食，因天色欠佳市民難以肉眼觀賞。有特意前來欣賞日偏食的市民指，人算不如天算，因天雨關係而錯過；另有市民則希望藉此機會，讓孩子增進天文知識。

家長藉此教子女天文知識 香港太空館在尖沙咀梳士巴利花園玻璃屋設置太陽觀測工具，派發太陽濾光片供市民觀測太陽。日偏食於中午約12時34分起出現，到12時55分會出現食甚，整個日食過程在下午1時16分結束。

黃太特意帶兒子前來欣賞日偏食，並曾於2020年欣賞有關天文現象。她指無法欣賞屬預料之中，沒有影響心情；對於錯過後需5年後再遇也不感可惜，因自然現象難以控制。她又指，小朋友對天文有興趣，希望藉此機會讓他增進知識，以及教他如何保護眼睛，安全地觀看天文現象。

陳小姐稱，天氣不似預期，但指即使錯過也無損心情；馬同學則指，對天文學有興趣，平日亦會在網上觀看天文現象。鄧先生則稱，錯過今次日偏食也無所謂，因為也有其他天文現象可供欣賞，例如本月仍有流星雨。